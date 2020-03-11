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У Києві викрили хакерів, які зламували системи банків (Фото)

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У Києві викрили хакерів, які зламували системи банків (Фото)
10:35 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Їм загрожує покарання до шести років позбавлення волі, зазначили у поліції.

У Києві правоохоронці припинили діяльність бот-мережі з інфікованих комп’ютерів, за допомогою якої зловмисники втручалися в роботу банківських установ. Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"Співробітники слідчого управління поліції Києва спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Києва припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало несанкціоноване втручання до комп’ютерних систем банківських установ, фізичних та юридичних осіб України та країн Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та шляхом ураження комп’ютерної техніки шкідливим програмним забезпеченням фігуранти організували бот-мережу з інфікованих комп’ютерів.

У свою чергу, оперативники спецслужби встановили, що за допомогою програми клієнт-банку, встановленій на інфікованому комп’ютері, зловмисники виводили кошти на банківські рахунки підставних осіб або переводили у криптовалюту за допомогою обмінних пунктів у Інтернеті.

У результаті збитки від протиправної діяльності фігурантів за рік склали понад 30 мільйонів гривень.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які використовувалися у протиправній діяльності зловмисників.

Вилучену техніку відправлено на проведення експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 2 ст. 361¹ (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) ККУ.

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Все по темі:

Банк, Хакер, Нацполиция, Покарання, Позбавлення волі, Викриття.
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