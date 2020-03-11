Стало відомо, як працюватиме київська підземка через коронавірус

Новини України:Двічі на день станції та рухомий склад посилено дезінфікують.

Поїзди Київського метро після оголошення в столиці обмежень через потенційну загрозу коронавірусу курсують за звичайним графіком.

Про це повідомили у прес-службі столичної підземки, пише hromadske.

Там повідомили, що з кінця січня проводять посилену дезінфекцію в метро.

"Щонайменше двічі на день обробка з дезінфікуючими засобами поверхонь на станції (підлога, поручні, касові вікна, дверні ручки тощо)", - зазначили у прес-службі підземки.

Рухомий склад також дезінфікують перед виїздом на лінію.

Як повідомлялося, 12 березня у столиці вводять превентивні заходи, щоб убезпечити мешканців від захворювання смертельним коронавірусом. Зокрема, обмежать освітній процес закладах середньої та вищої освіти, і проведення масових заходів.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, своєю чергою, наголосив, що йдеться не про карантин, а обмежувально-профілактичні заходи.