На фронті поранено українського військового

Новини України:Бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військового.

За минулу добу незаконні збройні формування двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранений один український військовий, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у четвер уранці.

Всі обстріли, зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поруч з н.п. Піски - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, неподалік Гнутового - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"З початком поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає", - додали в штабі.