Завтра на Буковині фахівці оглянуть інфікованого на коронавірус українця

Новини України:Чернівчанин, який інфікувався вірусом COVID-19 оглянуть фахівці ВООЗ

В Чернівецькій області очікують, що місія Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка складатиметься із кількох фахівців приїде до них 13 березня. Вони нададуть поради щодо лікування чернівчанина, який інфікований коронавірусом COVID-19. Про це журналісту УНН повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

“Вранці зв’язувалася з керівником Центру громадського здоров’я України , він сказав що місія (ВООЗ -ред.) заїхала в Україну вчора пізно ввечері. Відповідно вони розплановують свої подальші дії, сподіваюся, що завтра вони будуть у нас”, — розповіла Гусак.

Нагадаємо, у чернівчанина, який інфікований коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.

Як повідомлялося раніше, у Чернівці 11 березня мав приїхати лікар Всесвітньої організації охорони здоров’я, який огляне хворого на коронавірус та визначить, чи правильно його лікують.

Нагадаємо, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу.