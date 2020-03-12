Кривава різанина на Буковині - чоловік зарубав дружину та задушив донечку

У Чернівецькій області чоловік сокирою вбив 36-річну дружину та задушив півторарічну доньку.
Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУНП у Чернівецькій області.
Так, сьогодні, 12-го березня, до поліції зателефонував 38-річний житель села Заволока Сторожинецького району. Чоловік повідомив, що вбив свою дружину та малолітню дитину.
"Правоохоронці з’ясували: перебуваючи в будинку за місцем проживання, чоловік сокирою зарізав 36-річну дружину та задушив 1,5-річну доньку. Чому так вчинив – пояснити не може. Зараз поліцейські оглядають місце події, опитують зловмисника і можливих свідків та очевидців злочину", - йдеться у повідомленні.
Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками пунктів 1 та 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.