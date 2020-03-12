Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

До 12 років: в Смілі затримали наркоторговця (Фото, Відео)

До 12 років: в Смілі затримали наркоторговця (Фото, Відео)
15:21 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Фото: ch.npu.gov.ua

Новини України:Наркотичні речовини, схожі на амфетамін та канабіс вилучено у жителя Сміли. Його вже вдруге затримують за вироблення та збут наркотичних речовин.

В рамках відкритого кримінального провадження працівники слідчого управління поліції Черкаської області спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань задокументували факт незаконного збуту наркотичних засобів на території міста Сміла.

Про це повідомляє ГУНП в Черкаській області.

Як встановили поліцейські, місцевий житель, який являється підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом збуту наркотичних засобів, справа якого наразі слухається в суді, продовжив свою незаконну діяльність щодо збуту наркотичних засобів. Наркотики різних видів чоловік збував за місцем свого проживання.

Поліція Києва викрила найбільший в Україні інтернет-магазин наркотиків

Під час збуту чергової партії наркотику, зловмисника затримали працівники поліції. В ході проведення санкціонованого обшуку в його квартирі, поліцейські виявили 69 фольгових згортків та 2 поліетиленових пакети з речовинною, схожою на амфетамін та наркотичний засіб, схожий на канабіс, який було розфасовано у 38 поліетиленових пакетів. Крім того, виявлено електронні ваги з нашаруванням наркотичних засобів та грошові кошти в сумі понад 9 000 гривень.

Речові докази вилучено та буде направлено на експертизу. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

СБУ запобігла контрабанді в Україну понад 30 кілограмів кокаїну (Фото, Відео)

Підозрюваному обрано запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратурою готується апеляція на обраний підозрюваному запобіжний захід, у зв’язку з його м’якістю, та клопотання обрати зловмиснику, більш суворий, у вигляді тримання під вартою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Наркотики, Полиция, Смила, Нацполиция, НПУ, Черкаська область.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся