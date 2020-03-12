До 12 років: в Смілі затримали наркоторговця (Фото, Відео)

Новини України:Наркотичні речовини, схожі на амфетамін та канабіс вилучено у жителя Сміли. Його вже вдруге затримують за вироблення та збут наркотичних речовин.

В рамках відкритого кримінального провадження працівники слідчого управління поліції Черкаської області спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань задокументували факт незаконного збуту наркотичних засобів на території міста Сміла.

Про це повідомляє ГУНП в Черкаській області.

Як встановили поліцейські, місцевий житель, який являється підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом збуту наркотичних засобів, справа якого наразі слухається в суді, продовжив свою незаконну діяльність щодо збуту наркотичних засобів. Наркотики різних видів чоловік збував за місцем свого проживання.

Під час збуту чергової партії наркотику, зловмисника затримали працівники поліції. В ході проведення санкціонованого обшуку в його квартирі, поліцейські виявили 69 фольгових згортків та 2 поліетиленових пакети з речовинною, схожою на амфетамін та наркотичний засіб, схожий на канабіс, який було розфасовано у 38 поліетиленових пакетів. Крім того, виявлено електронні ваги з нашаруванням наркотичних засобів та грошові кошти в сумі понад 9 000 гривень.

Речові докази вилучено та буде направлено на експертизу. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратурою готується апеляція на обраний підозрюваному запобіжний захід, у зв’язку з його м’якістю, та клопотання обрати зловмиснику, більш суворий, у вигляді тримання під вартою.