Увага, втікач! З Бердичівського виправного центру зник засуджений

Новини України:Відділ комунікації поліції Житомирської області повідомляє, що з Бердичівського виправного центру втік засуджений.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження засудженого, який увечері 11 березня залишив місце відбування покарання, Бердичівський виправний центр.

Про це повідомляє ГУНП в Житомирській області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 390 (Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі) КК України та тривають заходи із встановлення місця перебування розшукуваного.

Попередньо відомо, що місце відбування покарання самовільно залишив Венгель Андрій Олександрович, 05.07.1984 р.н., уродженець та житель м. Києва. Чоловік був засуджений до 2 років обмеження волі за замахи на вчинення крадіжок (ст.15, ч.1, 2 ст.185 ККУ).

Його прикмети: зріст 180 см, волосся темно-русяве, очі карі.

Був одягнений у чорну болоньєву куртку, джинси темного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження розшукуваного, повідомте за номерами телефонів (067) 9695246, (093) 1407498 або 102.