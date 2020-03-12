Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Дніпропетровська ОДА готова виділити $1мільйон на супутник

Дніпропетровська ОДА готова виділити $1мільйон на супутник
17:40 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На засіданні вирішили рекомендувати Міністерству економіки знайти додаткове фінансування для запуску українського супутника.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація готова виділити з обласного бюджету 1 млн дол. на співфінансування запуску українського супутника, виробленого в КБ Південному в Дніпрі. Вартість запуску - 8-10 млн дол. Про це голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко заявив під час засідання першого виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, що відбулося в четвер у Дніпропетровській ОДА.

«Космічна галузь може стати «точкою росту» для економіки всієї країни. Але має бути стратегія її відродження та розвитку. Під час засідання говорили не тільки про космічні гіганти, а й про супутникові сервіси. Облдержадміністрація готова інтелектуально та матеріально долучитися до супутникової програми на умовах співфінансування», – наголосив Бондаренко.

На думку голови Комітету Дмитра Наталухи, це дозволить Україні вийти на новий рівень використання супутникових даних.

У Харкові ще досі працюють школи й дитсадки

«Космос – один з потенційних локомотивів економіки. Це нові робочі місця, високотехнологічний експорт, новітні технології. І один долар, який перетворюється в десять при інвестиції в космічну промисловість. Це доводить міжнародний досвід. Дніпро по праву є космічною столицею України. І ми дуже хотіли б, аби саме звідси почалося відродження високотехнологічної промисловості», – зазначив Наталуха.

За його словами, визначені кілька кроків, які дадуть поштовх галузі. Перший вже зробили – ухвалили Закон України про приватний космос. Тепер приватні компанії мають право отримувати дозволи на вироблення, запуск, тестування космічних апаратів.

Другий крок – корпоратизація. Перетворення державних підприємств на акціонерні товариства. Це дозволить їм отримувати інвестиції без бюрократичної тяганини.

В Україні жодні перевезення не обмежуватимуть

Третій крок – створення аерокосмічного концерну, який забезпечить взаємодію між підприємствами. Четвертий – напрацювання нової стратегії галузі, яка буде орієнтуватиметься не на радянську спадщину, а на сучасні вимоги світу.

До першого виїзного засідання Комітету ВР з питань економічного розвитку приєдналися представники Державного космічного агентства, великих підприємств, народні депутати. Обговорили, зокрема, проблеми утилізації ракетного палива на Павлоградському хімзаводі та виведення з кризи Південмашу.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Дмитро Кісілевський прокоментував цю подію у Facebook: «Для Дніпра космічна галузь - це, в першу чергу, підприємства, які є візитною карткою міста, і близько 11 тисяч робочих місць для унікальних фахівців. Як депутат, обраний з Дніпра, відчуваю одночасно біль за нинішній стан ракетно-космічних підприємств, і відповідальність за те, щоб величезний потенціал цієї галузі був хоча б частково реалізований. Практично на 100% це залежить від ефективності зусиль держави».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Космос, Минэкономики, Днипро, Финансі, Супутник, Дніпропетровська ОДА, Український супутник.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся