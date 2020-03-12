Дніпропетровська ОДА готова виділити $1мільйон на супутник

Новини України:На засіданні вирішили рекомендувати Міністерству економіки знайти додаткове фінансування для запуску українського супутника.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація готова виділити з обласного бюджету 1 млн дол. на співфінансування запуску українського супутника, виробленого в КБ Південному в Дніпрі. Вартість запуску - 8-10 млн дол. Про це голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко заявив під час засідання першого виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, що відбулося в четвер у Дніпропетровській ОДА.

«Космічна галузь може стати «точкою росту» для економіки всієї країни. Але має бути стратегія її відродження та розвитку. Під час засідання говорили не тільки про космічні гіганти, а й про супутникові сервіси. Облдержадміністрація готова інтелектуально та матеріально долучитися до супутникової програми на умовах співфінансування», – наголосив Бондаренко.

На думку голови Комітету Дмитра Наталухи, це дозволить Україні вийти на новий рівень використання супутникових даних.

«Космос – один з потенційних локомотивів економіки. Це нові робочі місця, високотехнологічний експорт, новітні технології. І один долар, який перетворюється в десять при інвестиції в космічну промисловість. Це доводить міжнародний досвід. Дніпро по праву є космічною столицею України. І ми дуже хотіли б, аби саме звідси почалося відродження високотехнологічної промисловості», – зазначив Наталуха.

За його словами, визначені кілька кроків, які дадуть поштовх галузі. Перший вже зробили – ухвалили Закон України про приватний космос. Тепер приватні компанії мають право отримувати дозволи на вироблення, запуск, тестування космічних апаратів.

Другий крок – корпоратизація. Перетворення державних підприємств на акціонерні товариства. Це дозволить їм отримувати інвестиції без бюрократичної тяганини.

Третій крок – створення аерокосмічного концерну, який забезпечить взаємодію між підприємствами. Четвертий – напрацювання нової стратегії галузі, яка буде орієнтуватиметься не на радянську спадщину, а на сучасні вимоги світу.

До першого виїзного засідання Комітету ВР з питань економічного розвитку приєдналися представники Державного космічного агентства, великих підприємств, народні депутати. Обговорили, зокрема, проблеми утилізації ракетного палива на Павлоградському хімзаводі та виведення з кризи Південмашу.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Дмитро Кісілевський прокоментував цю подію у Facebook: «Для Дніпра космічна галузь - це, в першу чергу, підприємства, які є візитною карткою міста, і близько 11 тисяч робочих місць для унікальних фахівців. Як депутат, обраний з Дніпра, відчуваю одночасно біль за нинішній стан ракетно-космічних підприємств, і відповідальність за те, щоб величезний потенціал цієї галузі був хоча б частково реалізований. Практично на 100% це залежить від ефективності зусиль держави».