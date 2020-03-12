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ОБСЄ: Список осіб для обміну узгодять протягом двох тижнів

ОБСЄ: Список осіб для обміну узгодять протягом двох тижнів
19:47 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Сторони досягли принципової згоди щодо відкриття двох нових пунктів пропуску.

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі сторони домовилися протягом найближчого тижня представити в ТКГ черговий список осіб, і протягом двох тижнів остаточно його узгодити. Про це йдеться в повідомленні для друку Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Хайді Грау після зустрічі ТКГ 11 березня в Мінську.

"Гуманітарна робоча група приділила основну увагу питанню обміну утримуваними. Учасники домовилися протягом найближчого тижня представити в ТКГ черговий список осіб, і протягом двох тижнів остаточно його узгодити", - заявила Хайді Грау.

Вона також повідомила, що в центрі уваги робочої групи з безпеки були питання, пов'язані з визначенням додаткових ділянок розведення сил і засобів: "Учасники домовилися протягом тижня подати свої позиції про можливі компроміси".

Від початку доби на Донбасі - тихо

Окремо спецпредставник ОБСЄ підкреслила, що "поряд із пошуком мирних шляхів вирішення конфлікту на сході України, безпека цивільного населення є одним із пріоритетних завдань ТКГ".

"У зв'язку з цим останнім часом викликає тривогу зростання напруженості на лінії зіткнення і значне збільшення числа цивільних жертв. Так, за останні два тижні, їх число досягло дев'яти, що становить більше однієї третини цивільних жертв у цьому році. Це абсолютно неприпустимо. Тому я ще раз настійно закликаю сторони дотримуватися зобов'язання про повне припинення вогню", - заявила Грау.

Як повідомлялося, раніше Офіс Президента України повідомив, що на засіданні ТКГ в Мінську 11 березня за участю Єрмака і Козака сторони вирішили "підписати рішення Тристоронньої контактної групи про введення Консультативної ради у складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі".

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Минск, Зеленский, Донбас, ОБСЄ, Обмін полоненими.
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