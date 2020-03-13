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На Львівщині перевіряють на коронавірус хворого, який повернувся з Італії

На Львівщині перевіряють на коронавірус хворого, який повернувся з Італії
10:51 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:У м.Кам'янка-Бузька на Львівщині чоловік, який нещодавно повернувся з Італії, звернувся до лікаря з симптомами ГРВІ.

Для перевірки на наявність коронавірусу пацієнта спецтранспортом доставлено в облцентр. Про це повідомляє пресслужба Кам'янка-Бузької міської ради.

"12.03.2020 року в другій половинні дня до сімейного лікаря м.Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. В ході обстеження з’ясовано, що хворий прибув з Італії. Враховуючи надзвичайну епідеміологічну ситуацію в світі, спричинену коронавірусом Cоvid-19, хворого госпіталізовано спеціалізованим медичним транспортом до м.Львова для обстеження та встановлення діагнозу", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що для зменшення ризику можливого розповсюдження інфекції комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кам’янка-Бузької райдержадміністрації на позачерговому засіданні прийнято рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м.Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів.

У Радомишлі ізолювали 22 людей, які контактували з інфікованою коронавірусом

Як повідомлялося, на сьогодні в Україні є три підтверджені випадки захворювання на коронавірус: у жінки з Житомирщини та у двох чоловіків із Чернівців.

Дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса свідчать, що станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 людини.

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Все по темі:

Италия, Хвороба, Лікарня, Львівщина, Перевірка, Коронавірус.
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