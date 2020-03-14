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У лікарнях Чернігова заборонили відвідувати хворих

У лікарнях Чернігова заборонили відвідувати хворих
06:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Надходження в місто 50-ти перших тестів для швидкого виявлення коронавірусу очікується після 15 березня.

У медичних закладах Чернігова запровадили додаткові протиепідемічні заходи, зокрема, заборонили відвідування хворих у стаціонарних відділеннях лікарень. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У медичних закладах Чернігова запроваджені додаткові заходи для запобігання занесенню і поширенню коронавірусу Covid-2019 в умовах ускладнення епідемічної ситуації. Зокрема, заборонено відвідувати хворих у стаціонарах. Можна передавати передачі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у приймальних відділеннях лікарень посилено контроль за хворими, які оформляються на лікування, а в поліклініках розмежовано прийом інфекційних та соматичних пацієнтів.

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Зазначається, що місто Чернігів має вже достатню кількість індивідуальних засобів захисту (костюми, маски) для лікарів. Також підготовлений запас лікарських засобів, деззасобів, антибіотиків та ін. Медичний персонал регулярно проходить навчання.

Як повідомив на брифінгу начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш, в області на сьогодні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом і не було жодної підозрілої ситуації.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на зараз у світі коронавірусом заразилося понад 135 тисяч людей, загинуло 4981, одужало 69 642 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

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Карантин, Хвороба, Лікарня, Зараження, Чернігів, Відвідування.
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