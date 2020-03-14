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На кордоні з Росією поки працюють всі 11 пунктів пропуску

На кордоні з Росією поки працюють всі 11 пунктів пропуску
01:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Співробітники загону, які працюють на в’їзд, забезпечені засобами захисту в повній мірі.

На Сумщині пункти пропуску на українсько-російському кордоні працюють у штатному режимі. Про це повідомив прессекретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

«Всі 11 пунктів пропуску станом на обід 13 березня працюють у штатному режимі. З 27 лютого прикордонники Сумського прикордонного загону почали вимірювати температуру усім, хто в’їжджає до нашої країни з Росії. Температурний скринінг проводять за допомогою пірометра – цей прилад дозволяє визначити градуси на відстані до 15 см від шкіри. Така перевірка не створює черг. У разі виявлення подорожуючого з підвищеною температурою прикордонники мають викликати «швидку». Але поки що таких випадків не було", - розповів Ткач.

В управлінні створено спеціальну ситуаційну групу, яка в цілодобовому режимі аналізує інформацію,

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Як повідомлялося, 11 березня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про закриття більшості пунктів пропуску на кордоні і скасування авіарейсів з Італії. За його словами, з 219 пунктів пропуску на кордонах працюватимуть 49. Інші будуть закриті для громадян і автотранспорту.

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Сумщина, Росія, "Кордон", Україна, Пункт пропуску.
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