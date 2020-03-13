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В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус

В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
18:44 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф УНН

Новини України:Центр громадського здоров’я України отримав 59 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Станом на 13 березня Центр громадського здоров’я України отримав 59 підозр на нову коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ЦГЗ.

“Станом на 13 березня Центр громадського здоров’я України отримав 59 підозр на нову коронавірусну інфекцію. 59 підозр не означає, що протестовано лише 59 людей. З початку року вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19”, — повідомили у центрі.

У ЦГЗ підкреслили, що підозра — це попередній діагноз, який ще не підтверджено клінічно та лабораторно. Підозру встановлюють лікарі лише у випадках, що чітко підпадають під критерії, затверджені МОЗ.

“Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України продовжує досліджувати не лише підозрілі випадки, а й контактних осіб. Тому, інформація про те, що в Україні протестовані лише люди, яким встановлено підозру, не відповідає дійсності”, — зазначають в центрі.

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Нагадаємо, Центром громадського здоров’я України із початку року станом на 12 березня було отримано 46 підозр про коронавірусну інфекцію COVID-19, усі перевірено — лише один випадок підтверджено, решта 45 — негативні.

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МОЗ, МОЗ України, ЦГЗ, Коронавірус, Covid-19.
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