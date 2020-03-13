На Донбасі ворог двічі обстріляв українські позиції

Новини України:Окупанти на Донбасі двічі обстріляли із мінометів позиції ЗСУ.

З опівночі в п'ятницю збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в саме:

два рази поблизу з Лебединським – з 82-мм мінометів противник випустив 11 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сьогодні, 13 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, запевнили у штабі ООС.