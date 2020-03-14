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Немає автобуса - кради машину
12:07 Сьогодні Телеграф od.npu.gov.ua Фото: od.npu.gov.ua

Новини України:В Одеській області чоловік втомився чекати громадський транспорт, тому не вигадав нічого кращого як викрасти машину.

В Одеській області затримали чоловіка, який викрав автомобіль, щоб доїхати додому від друзів, бо втомився чекати громадський транспорт.

Близько четвертої години ранку «ВАЗ» потерпілого група реагування патрульної поліції зупинила аж за два десятки кілометрів від його місця проживання - у Вапнярці. З’ясувалося, що житель Лиманськомуго району, який сидів за кермом, скористався чужою автівкою, щоб доїхати додому від друзів, бо «втомився чекати громадський транспорт».

Правопорушник зізнався, що до салону проник, віджавши на дверях скло, пошкодив замок запалювання і поїхав.

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За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом у Суворовському відділі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, 28-річному фігурантові загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Автомобиль, Полиция, Нацполиция, Викрадення, Одеська область.
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