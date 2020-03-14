Без глядачів: Одеський театр музкомедії буде транслювати вистави онлайн

Новини України:Одеський академічний театр знайшов вихід як не втратити глядачів під час карантину.

Одеський академічний театр музичної комедії через карантин у зв'язку з коронавірусом з 14 березня показуватиме вистави через інтернет у режимі онлайн. Про це повідомила прес-служба театру.

Відзначається, що через карантин немає можливості проводити традиційні покази, але адміністрація знайшла вихід із ситуації, що склалася.

"Театр не існує без глядачів, і ми вважаємо, що з будь-якої складної ситуації завжди є вихід. Тому починаємо безпрецедентну акцію спільних переглядів улюблених вистав", - сказано в повідомленні.

У суботу, 14 березня, о 20.00, відбудеться інтернет-показ першої вистави, яку глядачі можуть вибрати самі. Для цього всім бажаючим пропонується проголосувати. Сьогодні пропонується вибрати одну з двох вистав: "Дон Сезар де Базан" чи "Безіменна зірка".

Як уточнили в адміністрації театру, загалом на час карантину (до 3 квітня) театр музичної комедії змушений був перенести 15 вистав, а також гастрольні вистави.