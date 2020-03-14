У Дніпрі чоловік доводив, що хворий на коронавірус

Новини України:Ознак коронавірусу у чоловіка не було, натомість він був нетверезий.

У Дніпрі до поліції зателефонував схвильований чоловік. Він скаржився на дії медиків, які, за його словами, вигнали його з поліклініки.

Про це повідомляє Информатор.

Чоловік стверджував, що лікарі вигадали таке захворювання, як коронавірус. Крім того, він вимагав, аби поліція зафіксувала цей факт.

Патрульні прибули до лікарні, але заявника вже не було. Медики пояснили, що чоловік справді приходив до медзакладу і повідомив, нібито хворий пандемією.

До нього вийшли медики у захисному одязі та стали його оглядати, але той влаштував конфлікт і пішов геть. Пізніше з’ясувалось, що ознак коронавірусу у чоловіка не було, натомість він був нетверезий.

Як повідомлялося, вранці у Києві поліцейські протаранили автомобіль Hyundai, підкинувши автомобіль на ще один Hyundai попереду.