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Жінку, яка померла від коронавірусу, похоровали без родичів

Жінку, яка померла від коронавірусу, похоровали без родичів
13:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Померлу в Радомишлі Українку в останній путь проводжали лише співробітники процесу поховання.

У місті Радомишль на Житомирщині поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла від коронавірусу, без присутності родичів.Про це у телефонній розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив Радомишльський міський голова Володимир Тетерський.

«Жінку сьогодні поховали на центральному цвинтарі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров’я обласної адміністрації», - сказав Тетерський.

За його словами, під час похорону були присутні лише працівники, які обслуговують процес поховання. Рідних і знайомих не було. Родина померлої наразі перебуває на самоізоляції вдома.

В Україні - перша смерть від коронавірусу

Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 людей у Чернівцях.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 377 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 715 людей.

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Все по темі:

Житомирщина, Житомирська область, Коронавірус, Covid-19, Радомишль.
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