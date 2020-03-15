Окупанти тричі порушили режим "тиші" на Донбасі

Новини України:В районі села Саханка окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм, та вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби станом на 12:00 збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на лінії бойового зіткнення.

Про це на брифінгу повідомив полковник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"За наявною станом на 12:00 інформацією, від початку поточної доби, 15 березня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. Вночі з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння ворог вів вогонь по наших захисниках населених пунктів Піски та Луганське", - сказав він.

За даними Міноборони, після 07:30 українські оборонці Лебединського опинилися під ворожим мінометним обстрілом. В районі Саханки окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм та вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Українські воїни адекватно застосовували у відповідь легке піхотне озброєння та придушували ворожу збройну активність", - зазначив Гуцуляк.

Він нагадав, що внаслідок ворожого прицільного вогню сьогодні один воїн дістав дотичне вогнепальне кульове поранення руки, йому надали медичну допомогу.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють обстановку та неухильно дотримуються режиму тиші", - додав Гуцуляк.

Як повідомлялося, минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.