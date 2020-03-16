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Ситуація на Донбасі 16 березня: поранено четверо бійців

Ситуація на Донбасі 16 березня: поранено четверо бійців
07:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ООС

Новини України:15 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме: тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі біля Лебединського – зі 120-мм мінометів – 35 мін, із мінометів калібру 82 мм – 38 мін, а також противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета; в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу населеного пункту Старогнатівка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два - бойове ураження.

На фронті від обстрілів поранений український боєць

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з боку Об'єднаних сил немає.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Штаб ООС.
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