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Генштаб ЗСУ дав рекомендації з протидії поширення COVID-19

Генштаб ЗСУ дав рекомендації з протидії поширення COVID-19
08:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Зазначається також, що Командування Медичних сил наразі адаптується до нових викликів та постійно відстежує ситуацію в ЗСУ.

Генштаб ЗСУ надав рекомендації всім командувачам видів, родів військ (сил), керівникам структурних підрозділів Генштабу та органам військового управління щодо обмежувальних заходів з метою протидії коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Збройні Сили України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, та збереження здоров’я військовослужбовців … проводять заходи, що обмежують можливість поширення коронавірусу серед військовослужбовців та працівників ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Генштаб рекомендував всім командувачам видів, родів військ (сил) заборонити службові відрядження посадових осіб до органів військового управління та відряджень за кордон; дозволити державним службовцям (за окремим рішенням) виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, двоє поранених

Крім того, доручено забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог у службових приміщеннях, здійснювати постійне їхнє провітрювання та моніторинг стану здоров’я підлеглого особового складу; обмежити проведення службових нарад та заходів колективної підготовки; організувати та забезпечити безумовне виконання Плану заходів щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID2019.

В пресслужбі запевнили, що усім Збройним Силам України доведені рекомендації, які стосуються застосування гігієнічних правил, обмеження або призупинення участі у навчальних та масових заходах, обмеження або повністю призупинення поїздок до районів підвищеного ризику захворювання, проведення інформаційних заходів у сфері профілактики.

Довідково:

Генштаб ЗСУ проводить згадані заходи відповідно до таких нормативних документів:

- статті 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,

- постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»,

- наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.03.2020 №663 «Про оптимізацію заходів щодо недопущення і поширення на території України випадків COVID-19»,

- розпорядження першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України 31.01.2020. №2641/С «Щодо недопущення занесення та поширення у військових частинах Збройних Сил України захворювання, спричиненого коронавірусом»,

- наказу Командувача Медичних сил Збройних Сил України від 07.02.2020 № 5 «Про затвердження методичних вказівок про заходи щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID 2019».

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Все по темі:

ЗСУ, ООС, Військові, Коронавірус, Covid-19, Рекомендації.
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