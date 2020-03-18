На Вінничині тестують двох осіб на наявність інфекції COVID-19

Новини України:Попри те, що у попередніх 4 осіб тести показали відсутність вірусу, з'явилось ще 2 людини з підозрою.

У Вінницькій області не підтвердили коронавірусну хворобу у 4 осіб, але з’явились 2 нові підозри

Про це повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Надія Марусяк.

"Станом на 18 березня в області знято 4 підозри на коронавірус шляхом верифікації цього захворювання постановкою полімеразно ланцюгової реакції вірусологічною лабораторією лабораторного центру, де наразі не підтверджено жодного випадку COVID – 19.

Однак, на жаль, станом на ранок сьогоднішнього дня з'явилися ще дві підозри на коронавірус. Одна особа прибула із епідемічної території, друга контактувала з особою, в якої підтверджена лабораторно коронавірусна інфекція".

За її словами, стан обох пацієнтів стабільний, наразі вони перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. Крім цього, визначені контактні особи. Вони самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.На