На Вінничині тестують двох осіб на наявність інфекції COVID-19

У Вінницькій області не підтвердили коронавірусну хворобу у 4 осіб, але з’явились 2 нові підозри
Про це повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Надія Марусяк.
"Станом на 18 березня в області знято 4 підозри на коронавірус шляхом верифікації цього захворювання постановкою полімеразно ланцюгової реакції вірусологічною лабораторією лабораторного центру, де наразі не підтверджено жодного випадку COVID – 19.
Однак, на жаль, станом на ранок сьогоднішнього дня з'явилися ще дві підозри на коронавірус. Одна особа прибула із епідемічної території, друга контактувала з особою, в якої підтверджена лабораторно коронавірусна інфекція".
За її словами, стан обох пацієнтів стабільний, наразі вони перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. Крім цього, визначені контактні особи. Вони самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.На