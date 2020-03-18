З підозрою на коронавірус в інфекційній лікарні Дніпра перевіряють 8 осіб

Новини України:Люди, які мають підозру на коронавірус чудово почуваються, але мають пройти перевірку згідно з протоколом.

В інфекційній лікарні № 21 Дніпра перебуває вісім людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Так, зі слів Сердюка, семеро пацієнтів почуваються нормально, у них зафіксоване незначне підвищення температури — від 36,7 до 37,1 градуса.

"Ці люди почуваються нормально, але ми не можемо змінити протокол. Вони перебувають на обстеженні", — сказав Сердюк.

Водночас, станом на 18 березня на Дніпропетровщині немає жодного зареєстрованого випадку інфікування коронавірусом.