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З підозрою на коронавірус в інфекційній лікарні Дніпра перевіряють 8 осіб

З підозрою на коронавірус в інфекційній лікарні Дніпра перевіряють 8 осіб
20:56 Сьогодні Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Новини України:Люди, які мають підозру на коронавірус чудово почуваються, але мають пройти перевірку згідно з протоколом.

В інфекційній лікарні № 21 Дніпра перебуває вісім людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Так, зі слів Сердюка, семеро пацієнтів почуваються нормально, у них зафіксоване незначне підвищення температури — від 36,7 до 37,1 градуса.

"Ці люди почуваються нормально, але ми не можемо змінити протокол. Вони перебувають на обстеженні", — сказав Сердюк.

Перша підозра на коронавірус в Чернігівській області

Водночас, станом на 18 березня на Дніпропетровщині немає жодного зареєстрованого випадку інфікування коронавірусом.

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Все по темі:

Карантин, Инфекция, Пандемия, Днипро, Дніпропетровська область, Коронавірус, Covid-19.
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