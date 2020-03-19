У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків

Новини України:Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників навчальних закладів на період карантину не виселяти студентів із гуртожитків.

У столиці посилено контроль за санітарним станом у гуртожитках у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляється на сайті КМДА.

«Життя та здоров’я дітей на першому місці. Ми максимально розвантажили гуртожитки, уникаючи скупчення молодих людей у будівлях. Ті ж, хто залишився, будуть у безпеці та під посиленим контролем. Керівникам закладів вищої освіти доручено посилити санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим у гуртожитках. Учням та студентам забезпечують максимально комфортні умови проживання із дотриманням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я щодо профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію (Covid-19)», – підкреслив Мондриївський.

Він повідомив, що коледжі, професійно-технічні училища, університет – всі заклади освіти, які підпорядковані міській владі – чітко виконали протиепідемічні заходи та своєчасно відпустили студентів із гуртожитків додому. В той же час студентам, які не мають змоги змінити місце перебування, дозволено проживання в столичних гуртожитках на період карантину.

За словами Мондриївського, заклади забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами, збільшено кількість вологих прибирань, обладнано приміщення для ізоляції здобувачів освіти у разі виявлення у них ознак захворювання. Запроваджено обов’язковий температурний скринінг та постійний нагляд медичними працівниками.

У гуртожитках, зокрема, Київського університету імені Бориса Грінченка станом на 11 березня (до запровадження карантину) проживали загалом 668 студентів. Після запровадження карантину у трьох гуртожитках університету залишилися 68 студентів: діти-сироти, іноземні студенти – слухачі підготовчого відділення, студенти із тимчасово окупованих територій, діти з багатодітних родин (якщо в родині є випадки гострих респіраторних захворювань), студенти, працевлаштовані в установах, які забезпечують життєдіяльність Києва під час карантину.

Як повідомлялося, у ЗМІ з’явилася інформація про примусове виселення студентів із гуртожитків на період карантину. МОН назвало такі дії керівників навчальних закладів неприпустимими.