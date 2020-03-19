Скачать
Четвер, 19.03.2020
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус
МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус
Динамо припинило тренування до 22 березня
Динамо припинило тренування до 22 березня
19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків

У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
08:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників навчальних закладів на період карантину не виселяти студентів із гуртожитків.

У столиці посилено контроль за санітарним станом у гуртожитках у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляється на сайті КМДА.

«Життя та здоров’я дітей на першому місці. Ми максимально розвантажили гуртожитки, уникаючи скупчення молодих людей у будівлях. Ті ж, хто залишився, будуть у безпеці та під посиленим контролем. Керівникам закладів вищої освіти доручено посилити санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим у гуртожитках. Учням та студентам забезпечують максимально комфортні умови проживання із дотриманням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я щодо профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію (Covid-19)», – підкреслив Мондриївський.

Він повідомив, що коледжі, професійно-технічні училища, університет – всі заклади освіти, які підпорядковані міській владі – чітко виконали протиепідемічні заходи та своєчасно відпустили студентів із гуртожитків додому. В той же час студентам, які не мають змоги змінити місце перебування, дозволено проживання в столичних гуртожитках на період карантину.

До інфекційної лікарні Львова доставлено 26 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію

За словами Мондриївського, заклади забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами, збільшено кількість вологих прибирань, обладнано приміщення для ізоляції здобувачів освіти у разі виявлення у них ознак захворювання. Запроваджено обов’язковий температурний скринінг та постійний нагляд медичними працівниками.

У гуртожитках, зокрема, Київського університету імені Бориса Грінченка станом на 11 березня (до запровадження карантину) проживали загалом 668 студентів. Після запровадження карантину у трьох гуртожитках університету залишилися 68 студентів: діти-сироти, іноземні студенти – слухачі підготовчого відділення, студенти із тимчасово окупованих територій, діти з багатодітних родин (якщо в родині є випадки гострих респіраторних захворювань), студенти, працевлаштовані в установах, які забезпечують життєдіяльність Києва під час карантину.

Як повідомлялося, у ЗМІ з’явилася інформація про примусове виселення студентів із гуртожитків на період карантину. МОН назвало такі дії керівників навчальних закладів неприпустимими.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Контроль, Київ, Гуртожиток, Коронавірус, Санітарний стан.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
02 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
03 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
04 В НБУ розповіли як поводяться з грошима в умовах пандемії коронавірусу
05 Технічні характеристики нового PlayStation 5
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
Китай безкоштовно забезпечив масками Францію
Китай безкоштовно забезпечив масками Францію
У Перу ввели комендантську годину
У Перу ввели комендантську годину
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся