Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА

Новини України:Указ про призначення Труша головою Тернопільської ОДА Президент підписав 19 березня.

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації та провів з ним зустріч. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Вітаю з призначенням на відповідальну посаду, бажаю успіхів у роботі», – сказав Президент, вручаючи очільнику облдержадміністрації службове посвідчення.

Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проєктів на Тернопільщині.

Як повідомлялося, Президент 18 березня звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації, яку він обіймав з 1 листопада 2019 року.

Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту.

У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальностями «Фінанси» (магістр з економіки та підприємництва) та «Філологія» (бакалавр з філології). У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (бакалавр з права). З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю.

З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.