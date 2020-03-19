За порушення карантину директор візового центру в Івано-Франківську отримав штраф

Новини України:Візовий центр у Івано-Франківську не дотримався рекомендацій щодо режиму роботи під час карантину, тому під його дверима утворилась довжелезна черга.

Поліція склала адміністративний протокол на директора візового центру в Івано-Франківську за те, що попри карантин до його закладу вишикувалась довга черга.

Про це повідомлення МВС у Facebook

19 березня поліцейські Івано-Франківська дізналися, що у мікрорайоні Пасічна утворилося масове скупчення людей.

Пізніше з’ясувалося, що на вулиці Тролейбусній більше сотні людей сформували кількаметрову чергу до візового центру, який не припинив свою роботу, не зважаючи на заборони та попередження. Більше того, напередодні працівники підприємства розіслали повідомлення клієнтам про те, що вони можуть забрати свої паспорти до 20 березня.

Поліцейські склали на виконуючого обов’язків директора візового центру адмінпротокол за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Тепер чоловік загрожує штраф від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі заклад зачинено, люди розійшлися.