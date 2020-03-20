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У Києві перенесли дату прийому документів першачків

У Києві перенесли дату прийому документів першачків
14:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19.

Початок прийому документів до перших класів у столиці буде перенесено до покращення епідемічної ситуації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Шановні батьки! Ми переносимо початок прийому документів до перших класів до покращення епідемічної ситуації. Це зроблено задля вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю. Місто турбується про вас. Піклуйтесь про своїх рідних. Залишайтеся вдома», – повідомив Мондриївський.

Також він запевнив батьків, що їм не варто турбуватися за оцінки дітей за третю навчальну чверть, яка закінчилася сьогодні. Після введення системи семестрового навчання, школярі отримають тематичні бали.

У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію

Він також зазначив, що всі освітяни Києва наступного тижня отримають заробітну плату. Працівники районних управлінь освіти вже здійснюють обрахунки, для того, щоб усі без винятку отримали гроші вчасно.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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Школа, Карантин, Київ, Діти, Першачки, Прийом у школу.
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