Уряд оголосить режим надзвичайної ситуації у Києві та ще в трьох областях

Новини України:Надзвичайну ситуацію мають ввести у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

У п’ятницю на засіданню уряду погодять запровадження режиму надзвичайної ситуації у Києві та кількох областях. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на кілька поінформованих міністрів.

"Надзвичайну ситуацію в трьох областях і Києві маємо прийняти. І ще маса всього", – сказав один співрозмовник. Інший додав: "Все те саме – боротьба з коронавірусом".

Обидва підтвердили, що у порядку денному Кабміну тільки питання щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Надзвичайну ситуацію мають ввести у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Як повідомлялося раніше, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу.

Кабінет міністрів у зв'язку з поширенням коронавірусу ухвалив рішення запровадити в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня, а також з 18 березня запровадив заборону на залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення, а також на роботу метрополітенів.