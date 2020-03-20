Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець
Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
Усик зібрався в кіно
Усик зібрався в кіно
Що почитати на карантині?
Що почитати на карантині?

У Києві поліцейські зі стріляниною переслудували автомобіль

У Києві поліцейські зі стріляниною переслудували автомобіль
18:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Правоохоронці затримали п'ятьох втікачів.

У Києві сталася гонитва зі стріляниною.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, у спальному районі на лівому березі Києва поліцейські гналися за машиною, стріляли по колесах, а коли та зрештою зупинилася, водій та пасажири кинулися навтьоки. П'ятьох втікачів зрештою вдалося затримати, а в авто копи знайшли пачки готівки.

Кличко: кияни не чують закликів залишатися вдома

Затриманими виявилися громадяни Грузії. Ймовірно, що знайдені в салоні гроші втікачі отримали незаконно. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, у Києві арештовано громадянина Грузії за підозрою в умисному вбивстві одномісячної дитини співмешканки. Чоловік умисно завдав дитині декілька ударів по голові, в результаті чого вона померла.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Полиция, Стрілянина, Київ, Підозра.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
03 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
04 Як йога та медитація впливає на мозок
05 Коронавірус покорив Ігри нескорених
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Дотримйтеся простих правил миття рук
Дотримйтеся простих правил миття рук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся