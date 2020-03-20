У Києві поліцейські зі стріляниною переслудували автомобіль

Новини України:Правоохоронці затримали п'ятьох втікачів.

У Києві сталася гонитва зі стріляниною.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, у спальному районі на лівому березі Києва поліцейські гналися за машиною, стріляли по колесах, а коли та зрештою зупинилася, водій та пасажири кинулися навтьоки. П'ятьох втікачів зрештою вдалося затримати, а в авто копи знайшли пачки готівки.

Затриманими виявилися громадяни Грузії. Ймовірно, що знайдені в салоні гроші втікачі отримали незаконно. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, у Києві арештовано громадянина Грузії за підозрою в умисному вбивстві одномісячної дитини співмешканки. Чоловік умисно завдав дитині декілька ударів по голові, в результаті чого вона померла.