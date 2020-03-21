На Одещині прикордонники виявили незаконний вилов риби

Новини України:При спробі затримання один із них напав з ножем на військового.

В Одеській області прикордонники виявили браконьєрів під час незаконного вилову 150 кг білуги, яка йшла на нерест; при спробі затримання один із них напав з ножем на військового, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

"Про вилов червонокнижних порід риби повідомили співробітники оперативно-розшукового підрозділу Ізмаїльського прикордонного загону. За їхньою інформацією прикордонний наряд на катері виявив в Очаківському гирлі Дунаю, недалеко від міста Вилкове, двох чоловіків на човні. На дні плавзасобу лежала заплутана в сітці величезна білуга - довжиною близько 2 метрів і вагою близько 150 кілограмів. Рибу, що було приховано плащем від загальновійськового захисного комплекту, на борт очевидно затягували гаками, оскільки вона мала глибокі рани", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники доставили затриманих і їх човен з уловом до берега, після чого один з браконьєрів напав з ножем на військовослужбовця. Зловмисника роззброїли і вдягли у наручники.

За фактами кримінальних злочинів, передбачених ст.249 "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом" і ст.345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" поінформували Кілійське відділення Національної поліції.

Зазначається, що спійману білугу випустили в Дунай.

"За оцінкою іхтіолога Дунайського біосферного заповідника риба мала ікру і йшла на нерест. Білуга, яка йде на нерест, має близько 10-15% від власної ваги ікри. Саме за цією ікрою полюють браконьєри. Її вартість на чорному ринку - близько 1000 доларів США за кілограм", - додали в прес-службі відомства.