Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

З понеділка в Чернівцях введуть обов'язковий масковий режим

З понеділка в Чернівцях введуть обов'язковий масковий режим
11:29 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф УНН

Новини України:Містян, котрі не будуть надягати засоби індивідуального захисту не будуть допускати на ринки, в магазини, аптеки, та в інші функціонуючі заклади.

З понеділка в Чернівцях вводять масковий режим на об’єктах, які залишились працювати. Про це у своєму відеозверненні сказав міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

"З понеділка прийнято рішення про запровадження обов’язкового маскового режиму на тих об’єктах, які залишились працювати... Отже, ми будемо контролювати, щоби на діючі ринки, діючі супермаркети і невеличкі магазини, і інші об’єкти, які працюють — не допускалися відвідувачі, які не носять засоби індивідуального захисту, тобто — маски. Будь-які: саморобні, куплені. Є трошки часу підготуватися. Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти — ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту. Сьогодні ведеться робота по нашим підприємствам легкої промисловості — розпочинається пошив масок, треба буде час", — сказав Олексій Каспрук.

Він додав, що в понеділок будуть контролювати, чи здійснюють масковий режим, і нагадав, що згідно законодавства і нового, і законів про захист населення від інфекційних хвороб — рішення органів місцевого самоврядування, державних органів влади — є обов’язковими для виконання і ті, хто їх не виконують в частині протидії боротьбі з епідемією — можуть бути покарані в адміністративному чи кримінальному порядку.

Також Олексій Каспрук зазначив, що маску можна зробити й з кількох шарів старої футболки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Инфекция, Пандемия, Чернівці, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся