На Житомирщині чоловіка покарають за порушення правил карантину

Новини України:У Житомирі відкрили кримінальну справу проти хворого на коронавірус , який перевозив туристів.

"Кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на Covid-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну", - йдеться у повідомлені.

Правоохоронці встановили, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей.

Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.

У поліції акцентують, що це перше в області кримінальне провадження, відкрите за порушення правил карантину.