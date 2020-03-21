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На Херсонщині з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину

На Херсонщині з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину
13:28 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

На Херсонщині наразі не підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус, п`ятеро людей госпіталізовано з підозрою щодо можливого захворювання на Covid-19, серед них одна дитина. Про це написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook.

«На сьогоднішній день в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус. Є 5 підозр щодо можливого захворювання на Covid-19, з них 1 дитина. Всі госпіталізовані, чекаємо результати аналізів з Києва», - зазначив Гусєв.

Він додав, що департаментом здоров’я ОДА сформовано графік організованих виїздів лікарів до осель тих, хто знаходиться вдома на самоізоляції після повернення з-за кордону. Всі вони здорові, але перебувають під особливим наглядом медиків.

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Як повідомлялося, станом на 20 березня за весь період в області мали вісім підозр на коронавірус, три з них - негативні, по п’яти інших чекають результатів аналізів з Києва.

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Херсонщина, Госпитализация, Инфекция, Діти, Хвороба, Коронавірус.
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