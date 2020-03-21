Вінницькі медики перевіряють нові підозри на коронавірус

Новини України:На Вінниччині медики перевіряють дві нові підозри на коронавірус, 13 випадків не підтвердилися.

На Вінниччині станом на 21 березня медики перевіряють дві нові підозри на коронавірус, 13 випадків не підтвердилися. Про це повідомляє Вінницька ОДА.

«Станом на 21 березня у Вінницькій області вірусологічною лабораторією обласного лабораторного Центру уже протестовано біологічний матеріал від тринадцяти осіб з підозрою на Covid-19. Як результат – не підтверджено жодного випадку на захворювання, спричинене коронавірусною інфекцією. Проте голова облдержадміністрації повідомив, що маємо знову дві нові підозри на Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, особи, у яких підозрюють коронавірус, прибули із епідемічної території. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті під постійним медичним спостереженням.

Наразі стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.

У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.

За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня, у світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.