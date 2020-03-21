У Житомирі відкрили справу щодо хворого на COVID-19

Новини України:Хворий контактував із понад 30 людьми.

У Житомирі відкрили кримінальне провадження щодо хворого на новий тип коронавірусу, який приховав свої контакти.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції в Житомирській області, наразі розслідується кримінальне провадження, відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну", – йдеться у повідомленні.

Нині встановлено, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей.

Наразі поліцейські встановлюють їхні контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.

Як повідомлялося раніше, житель Житомира, у якого підтвердили захворювання на коронавірус, побував за кордоном. Нині він знаходиться у лікарні. До госпіталізації чоловік перебував вдома у самоізоляції. Йому 49 років, він – приватний підприємець.