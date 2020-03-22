Харків виділив 40 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Новини України:Для лікарень міста вже придбали 16 апаратів УЗД та 5 апаратів ШВЛ.

Виконком Харківської міської ради виділив з резервного фонду міського бюджету ще 40 млн гривень на боротьбу з коронавірусом. Про це сказав на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

"Ці гроші, 40 млн гривень, підуть на закупівлю медичного обладнання та засобів захисту. Йдеться про закупівлю в Німеччині 20 апаратів штучного дихання за ціною 1, 2 млн гривень кожен. За домовленістю з виробником, як тільки гроші виділимо, апарати надійдуть до міста ", - зазначив Терехов.

Як повідомлялося, 18 березня під час позачергової сесії Харківська міська рада виділила на боротьбу з коронавірусом 20,5 млн грн.

Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, 8 людей одужали. Усі випадки одужання зафіксовані у Чернівецькій області.

Ситуація щодо інфікування в областях України виглядає так: Дніпропетровська область — 2; Донецька область — 1; Житомирська область — 2 (1 летальний); Івано-Франківська область — 2 (1 летальний); м. Київ — 9; Київська область — 4; Львівська область — 1; Тернопільська область — 1; Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).