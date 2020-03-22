Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

У Житомирі поховали загиблого на Донбасі військового (Відео)

У Житомирі поховали загиблого на Донбасі військового (Відео)
17:25 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:На прощання із загиблим прийшло кілька десятків людей.

У Житомирі на Смолянському військовому кладовищі поховали загиблого на Донбасі сержанта 30-ї бригади Олексія Золіна. Про це повідомляє телеканал СК1 у Facebook.

«Із загиблим на сході військовим Олексієм Золіним попрощались житомиряни. Сержант, старший стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького загинув 19 березня на полі бою поблизу села Новоолександрівка Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Напередодні міська рада попросила всіх охочих віддати шану герою молитвою чи хвилиною мовчання, не виходячи з дому через загрозу поширення коронавірусу.

В Одесі скасували пільговий проїзд у транспорті

Як повідомлялося, про загиблого відомо, що він 1984 року народження. У 2002-2004 роках Золін проходив строкову службу в 95-й бригаді. У 2015 році був мобілізований до ЗСУ і захищав Україну у складі 13-го батальйону 95-ї бригади. У 2017 році його демобілізували, але на початку 2018 року він підписав контракт і служив у складі 95-ї бригади, а згодом – 30-ї.

У військового залишилися батьки, сестра і маленька донька. Батько загиблого – також учасник АТО.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Смерть, Донбас, Загибель, Прощання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся