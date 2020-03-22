У Житомирі поховали загиблого на Донбасі військового (Відео)

Новини України:На прощання із загиблим прийшло кілька десятків людей.

У Житомирі на Смолянському військовому кладовищі поховали загиблого на Донбасі сержанта 30-ї бригади Олексія Золіна. Про це повідомляє телеканал СК1 у Facebook.

«Із загиблим на сході військовим Олексієм Золіним попрощались житомиряни. Сержант, старший стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького загинув 19 березня на полі бою поблизу села Новоолександрівка Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Напередодні міська рада попросила всіх охочих віддати шану герою молитвою чи хвилиною мовчання, не виходячи з дому через загрозу поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, про загиблого відомо, що він 1984 року народження. У 2002-2004 роках Золін проходив строкову службу в 95-й бригаді. У 2015 році був мобілізований до ЗСУ і захищав Україну у складі 13-го батальйону 95-ї бригади. У 2017 році його демобілізували, але на початку 2018 року він підписав контракт і служив у складі 95-ї бригади, а згодом – 30-ї.

У військового залишилися батьки, сестра і маленька донька. Батько загиблого – також учасник АТО.