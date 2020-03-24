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Проросійські війська сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Проросійські війська сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
07:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новини України:Окупанти гатять із заборонених мінометів, двоє бійців ЗСУ поранені.

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли, а саме: поблизу Авдіївки – зі стрілецької зброї; біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: тричі поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – шість мін, з 82-мм мінометів – 33 міни; в районі населеного пункту Шуми – з протитанкового ракетного комплексу.

Вчора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріли було зафіксовано поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета та у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Ворог жодного разу не обстріляв українські позиції

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

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Армия, Донбас, АТО, ЗСУ, ООС.
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