До Одеси прибув спецлітак з тестами на коронавірус

Новини України:Кількість доставлених тестів не називається.

До Одеси сьогодні вночі прибув спецлітак з Києва з тестами на коронавірус для півдня України.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За його словами, до Одеси прибув спецборт з експрес-тестами на коронавірус, ПЛР-тестами, а також спецзасобами захисту для медиків.

"Одеська область стала гуманітарним хабом - від нас вантаж буде доставлений також у Миколаїв, Херсон, Вінницю і Кропивницький", - повідомив Куций.

Він зазначає, що ПЛР-тести одразу будуть доставлені в лабораторний центр в Одесі, й вчені зможуть ефективно і швидко визначати наявність інфікування. Також розпочато сортування експрес-тестів, респіраторів та інших засобів захисту для медпрацівників. Він стверджує, що всі медичні установи будуть укомплектовані цими засобами. При цьому кількість доставлених тестів не називається.

Нагадаємо, в Україні, за останніми даними, зафіксовано 73 випадки інфікування коронавірусом, у тому числі три летальні, один чоловік одужав.