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Київ можуть повністю "закрити"

Київ можуть повністю "закрити"
13:02 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини України:Віталій Кличко закликав українців, що повертаються з-за кордону, дотримуватись 2-тижневої самоізоляції.

Столична влада буде змушена запроваджувати у місті більш жорсткі заходи, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршуватиметься.

Про це під час брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні ще ситуація контрольована, але якщо вона почне різко погіршуватися, у нас не буде іншого виходу, як запроваджувати більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди і виїзди зі столиці, обмежувати пересування містом людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо", - сказав він.

Кличко зазначив, що багато залежить і від самих киян. "Якщо вони будуть виконувати правила обмежень, то загострення ситуації ще можна уникнути", - додав він.

Очільник Києва уточнив, що чимало європейських країн вже запровадили більш жорсткі заходи. Так надзвичайний стан ввели Болгарія, Угорщина, Грузія.

Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?

Нагадаємо, в України вже зафіксовано 84 випадки Covid-19, найбільше в Києві — 29 і в Чернівецькій області — 25.

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Виталий Кличко, Кличко, Карантин, Пандемия, Київ.
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