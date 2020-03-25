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Голова Житомирської ОДА закликає шити маски самостійно

Голова Житомирської ОДА закликає шити маски самостійно
09:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Для 97% медпрацівників області пролонговано спецрейси, аби вони якомога швидше могли потрапити на роботу.

Через відсутність в аптеках медичних масок голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко закликає жителів області виготовити їх самостійно. Про це Бунечко повідомив у Facebook.

«Із 26 березня жителям області заборонено користуватися громадським транспортом без захисних масок. Також встановлено жорсткий контроль за дотриманням режиму використання засобів індивідуального захисту в громадських місцях. Через відсутність у аптечних мережах захисних масок, закликаю кожного зробити ці засоби у домашніх умовах», - йдеться у повідомленні.

Бунечко додав, що ОДА рекомендує органам місцевого самоврядування створити у громадському транспорті систему пріоритетності за посвідченнями або посвідками для працівників критичної інфраструктури, а саме – медиків, правоохоронців та військових.

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Як повідомлялося, Житомирщина отримала першу партію медичних засобів, що надійшли з Китаю, серед яких понад 1700 тест-систем для ПЛР-аналізу (полімеразна ланцюгова реакція) та 5000 експрес-тестів на визначення коронавірусу.

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Все по темі:

Маски, Карантин, Житомирщина, Коронавірус, Житомирська ОДА.
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