Голова Житомирської ОДА закликає шити маски самостійно

Новини України:Для 97% медпрацівників області пролонговано спецрейси, аби вони якомога швидше могли потрапити на роботу.

Через відсутність в аптеках медичних масок голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко закликає жителів області виготовити їх самостійно. Про це Бунечко повідомив у Facebook.

«Із 26 березня жителям області заборонено користуватися громадським транспортом без захисних масок. Також встановлено жорсткий контроль за дотриманням режиму використання засобів індивідуального захисту в громадських місцях. Через відсутність у аптечних мережах захисних масок, закликаю кожного зробити ці засоби у домашніх умовах», - йдеться у повідомленні.

Бунечко додав, що ОДА рекомендує органам місцевого самоврядування створити у громадському транспорті систему пріоритетності за посвідченнями або посвідками для працівників критичної інфраструктури, а саме – медиків, правоохоронців та військових.

Як повідомлялося, Житомирщина отримала першу партію медичних засобів, що надійшли з Китаю, серед яких понад 1700 тест-систем для ПЛР-аналізу (полімеразна ланцюгова реакція) та 5000 експрес-тестів на визначення коронавірусу.