Жінка з позитивним результатом на коронавірус померла у лікарні

Новини України:Жінка, у якої виявили коронавірусну інфекцію померла у лікарні, причини смерті встановлюються.

У Конотопі (Сумська обл.) у лікарні померла жінка, в якої 25 березня експрес-тест на Covid-19 показав позитивний результат, повідомили в Сумській обласній держадміністрації.

"Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми й не є підставою до встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті. Аналізи направлено до Сумського обласного лабораторного центру", - йдеться в повідомленні на сайті ОДА.

Чиновники закликають жителів Сумщини дотримуватися карантину, за перших ознак захворювання звертатися до сімейних лікарів і не займатися самолікуванням.

Загальна кількість жертв коронавірусу в Україні зросла до п'яти.