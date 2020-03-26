У Києві зареєстровано ще 6 випадків захворювання на коронавірус

Новини України:У Києві кількість інфкованих коронавірусною інфекцією збільшилась до 40 осіб. Сьогодні вранці було повідомлено про позитивні тести 6 киян.

У Києві зафіксовано вже 40 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID 19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на щоденному брифінгу з КМДА

"У столиці за минулий вечір і сьогоднішній ранок кількість осіб, які захворіли на коронавірус, збільшилася вже до 40 осіб. Сьогодні ми отримали від Київського міського лабораторного центру МОЗ ще шість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли: одна жінка 35 років і п’ятеро чоловіків віком від 28 до 70 років. Четверо пацієнтів ізольовані до Олександрівської лікарні, один пацієнт знаходиться вдома на самоізоляції.

Один 70-річний військовослужбовець (потрапив) до військового госпіталю".

Кличко зазначив, що експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано загалом уже 1437 киян, перевіряють на підтвердження діагнозу ще понад 30 осіб.