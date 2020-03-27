Майже півтори тисячі кримчан хворіють пневмонією

У лікарнях анексованого Криму з діагнозом ГРВІ знаходяться майже півтори тисячі осіб, з них більше однієї тисячі пацієнтів — з діагнозом "пневмонія".
Про це повідомив підконтрольний Кремлю міністр охорони здоров’я окупованого Криму Ігор Чемоданов.
"У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією — 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", — констатував Чемонданов.
"Міністр" закликав кримчан з розумінням ставитися до хворих на ГРВІ.
"Якщо людина кашлянула десь — це не означає, що у неї коронавірус. Люди продовжують хворіти, в тому числі на ГРВІ та пневмонію", — зазначив Чемоданов.
В окупованому Криму відмінені всі планові операції та прийоми в поліклініці через коронавірус.