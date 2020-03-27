Майже півтори тисячі кримчан хворіють пневмонією

Новини України:Міністр охорони здоров’я окупованого Криму Ігор Чемоданов завірив, що якщо у людини проявляються якісь ознаки хвороби, то це не значить, що в неї коронавірус.

У лікарнях анексованого Криму з діагнозом ГРВІ знаходяться майже півтори тисячі осіб, з них більше однієї тисячі пацієнтів — з діагнозом "пневмонія".

Про це повідомив підконтрольний Кремлю міністр охорони здоров’я окупованого Криму Ігор Чемоданов.

"У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією — 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", — констатував Чемонданов.

"Міністр" закликав кримчан з розумінням ставитися до хворих на ГРВІ.

"Якщо людина кашлянула десь — це не означає, що у неї коронавірус. Люди продовжують хворіти, в тому числі на ГРВІ та пневмонію", — зазначив Чемоданов.

В окупованому Криму відмінені всі планові операції та прийоми в поліклініці через коронавірус.