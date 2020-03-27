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У Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилась до 55

У Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилась до 55
13:04 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:За добу ще вісім киян отримали позитивні результати лабораторних досліджень на COVID-19.

У Києві підтверджено вісім нових випадків коронавірусу у людей віком від 31 до 59 років, загалом - 55 інфікованих.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"На жаль, кількість хворих у столиці збільшилася. Вже 55 осіб мають підтверджений діагноз. Сьогодні ми отримали від Київського міського лабораторного центру МОЗ України ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли чотири жінки, віком від 31 до 59 років, та четверо чоловіків - від 43 до 59 років.

"Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні, двоє - у міську клінічні лікарню №4, ще двоє - до Центрального госпіталю МВС, ще двоє лікуються вдома", - наголосив Кличко.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Київ, Столиця, Коронавірус, Covid-19.
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