У Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилась до 55

Новини України:За добу ще вісім киян отримали позитивні результати лабораторних досліджень на COVID-19.

У Києві підтверджено вісім нових випадків коронавірусу у людей віком від 31 до 59 років, загалом - 55 інфікованих.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"На жаль, кількість хворих у столиці збільшилася. Вже 55 осіб мають підтверджений діагноз. Сьогодні ми отримали від Київського міського лабораторного центру МОЗ України ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли чотири жінки, віком від 31 до 59 років, та четверо чоловіків - від 43 до 59 років.

"Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні, двоє - у міську клінічні лікарню №4, ще двоє - до Центрального госпіталю МВС, ще двоє лікуються вдома", - наголосив Кличко.