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В одеській інфекційній лікарні перебуває 17 пацієнтів

В одеській інфекційній лікарні перебуває 17 пацієнтів
15:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Лабораторний центр МОЗ в Одеській області зареєстрував 26 березня п'ятий позитивний результат дослідження на Covid-19.

У боксах Одеської інфекційної лікарні перебувають 17 пацієнтів, більшість очікують результатів ПЛР-тестувань на інфікування коронавірусом Covid-19 у режимі самоізоляції, їх стан задовільний. Про це розповіли в міському департаменті охорони здоров'я.

"Станом на 27 березня в боксованих відділеннях Одеської міської інфекційної лікарні перебувають 17 пацієнтів, причому один із них - із підтвердженим діагнозом "коронавірус Covid-19", стан його задовільний. Більшість очікують результатів ПЛР-тестування, перебуваючи у режимі самоізоляції", - зазначили в департаменті охорони здоров'я.

У мерії додали, що в інфекційній лікарні зараз є 11 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), персонал медустанови забезпечено необхідними засобами захисту. Зокрема, наявні 250 захисних костюмів, 127 тисяч медичних масок, 29 тисяч респіраторів, 530 пульсоксиметрів, вдосталь дезінфікуючих засобів.

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Усього в міських медустановах Одеси зараз є 67 апаратів ШВЛ, ще 72 апарати на балансі міських та районних лікарень області. Причому медапаратура протягом останніх днів надходить і від бізнес-структур, що працюють на Одещині.

Як повідомлялося, понад 50 жителів Одещини здали протягом останніх днів проби й очікують результатів ПЛР-тестувань на інфікування коронавірусом Covid-19. Такі дані оприлюднив 26 березня головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, уточнивши, що в березні зареєстровано 78 людей з підозрою на коронавірус, але у 25 випадках уже знято підозру, оскільки ПЛР-дослідження дало негативний результат.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли. В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

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Одеса, Хвороба, Лікарня, Коронавірус.
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