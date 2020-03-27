Українські військові отримали чотири БТР-4Е

Новини України:Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

У рамках виконання державного оборонного замовлення Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова передало для потреб ЗСУ чергову партію бронетранспортерів. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони чергову партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року. Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже сьогодні відбудуть до військової частини», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, виконання поставок відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента України, Уряду, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.

Фото: Укроборонпром

“Реалізація цього контракту перебуває під особливим контролем та за активної участі керівництва Концерну. З відновленням робіт здача техніки відбувається за графіком. Більшу частину працівників підприємства переведено у режим часткової роботи до кінця карантину, водночас, виробничі підрозділи, які виготовляють БТР, виходять на роботу в повному складі і продовжують забезпечувати війська надійною бронею”, – цитує пресслужба заступника гендиректора Концерну з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігоря Фоменка.

Також повідомляється, що перші відвантаження бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Наразі контракт виконується у повному обсязі та згідно з графіком. Під час карантину та надзвичайної ситуації в Україні бронетранспортери складають на ХКБМ без затримок.

В пресслужбі також відзначили, що у лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4.