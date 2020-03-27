Скачать
П'ятниця, 27.03.2020
Світова економіка увійшла в рецесію
Світова економіка увійшла в рецесію
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу
Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу

Українські військові отримали чотири БТР-4Е

Українські військові отримали чотири БТР-4Е
18:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Укроборонпром

Новини України:Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

У рамках виконання державного оборонного замовлення Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова передало для потреб ЗСУ чергову партію бронетранспортерів. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони чергову партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року. Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже сьогодні відбудуть до військової частини», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, виконання поставок відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента України, Уряду, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.

Фото: Укроборонпром

“Реалізація цього контракту перебуває під особливим контролем та за активної участі керівництва Концерну. З відновленням робіт здача техніки відбувається за графіком. Більшу частину працівників підприємства переведено у режим часткової роботи до кінця карантину, водночас, виробничі підрозділи, які виготовляють БТР, виходять на роботу в повному складі і продовжують забезпечувати війська надійною бронею”, – цитує пресслужба заступника гендиректора Концерну з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігоря Фоменка.

На передову доставили модернізовані танки Т-80БВ

Також повідомляється, що перші відвантаження бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Наразі контракт виконується у повному обсязі та згідно з графіком. Під час карантину та надзвичайної ситуації в Україні бронетранспортери складають на ХКБМ без затримок.

В пресслужбі також відзначили, що у лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Укроборонпром, ЗСУ, Військова техніка, Бронетранспортери.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19
02 Лікарі назвали 5 продуктів для "очищення" легень
03 Гравця Динамо розкритикували через порушення карантину
04 Деррік Джефферсон знаходиться в критичному стані через коронавірус
05 "Книжковий Арсенал" у Києві перенесли на серпень
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
Чак Біллі інфікувався коронавірусом
Чак Біллі інфікувався коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся