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Фігурантів "першої сімферопольської групи" етапували у колонії Башкортостану

Фігурантів "першої сімферопольської групи" етапували у колонії Башкортостану
16:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:24 грудня 2019 року Верховний суд РФ в апеляції «пом'якшив» вирок у справі «Першої сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» на пів року кожному обвинуваченому.

Фігуранти першої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» для відбування покарання згідно з вироком «суду» доставлені до виправних колоній міста Салават в Башкирії. Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність з посиланням на адвоката Ішімгулова Айзата, який відвідав виправні колонії Башкортостану 27 березня.

«Я відвідав обидві колонії і зустрівся з чотирма з п'яти фігурантів «першої сімферопольської групи». Спочатку я відвідав ФКЗ ВК-2. Там перебувають двоє кримчан. Саледінов Айдер прибув до ВК-2 20 лютого 2019 року зі СІ-1 (слідчий ізолятор) міста Уфи. 7 березня 2019 року в цю ж колонію етапували Абдуллаєва Теймура. Потім я попрямував до ФКЗ ВК-16. Там теж вдалося зустрітися з двома кримчанами. Джемаденов Еміль прибув до ВК-16 зі СІ-1 міста Уфи 15 лютого. Сюди ж був доставлений Узеїр Абдуллаєв - старший брат Теймура Абдуллаєва. З Ісмаїловим Рустемом наразі зустрітися не вдалося. У ФКЗ ВК-16 його немає», - прокоментував адвокат.

Перша сімферопольська група у «справі Хізб ут-Тахрір» започаткувала «родинне переслідування» в Криму з політичних і релігійних мотивів. Узеїр і Теймур - чемпіони України та Європи з тхеквондо (у різних вагових категоріях). До арешту мешкали в сусідніх будинках і разом тренували молодь в невеликому спортзалі в Строгановці, який побудували за свої кошти.

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Брати Абдуллаєви відбуватимуть терміни в різних виправних колоніях. Попри те, що пенітенціарні установи знаходяться недалеко один від одної, бачитися вони не зможуть.

По суті дану кримінальну справу розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону.

18 червня 2019 року військовий суд виніс обвинувальний вирок і визнав усіх п'ятьох мусульман винними в організації й участі в діяльності терористичної організації (частина 1 і 2 статті 205.5 Кримінального кодексу РФ). Теймура Абдуллаєва суд засудив до 17 років ув'язнення, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14, Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова - до 12 років колонії суворого режиму. Всі вони заперечували вину і заявляли, що вважають переслідування репресіями за релігійною ознакою. Захист подав апеляцію на вирок.

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Все по темі:

Колония, Башкортостан\, Крим, Справа Хізб ут-Тахрір, Перша сімферопольська група.
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