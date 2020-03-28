Село на Чернігівщині визнали осередком спалаху коронавірусу

Новини України:У селі створено два контрольно-пропускні пункти із залученням до роботи на них медпрацівників та правоохоронців.

Село Комарівка Борзнянського району Чернігівщини визнано осередком спалаху інфекційної хвороби, спричиненої коронавірусом. Таке рішення було прийняте в суботу, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної бТезпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА.

"Визнати населений пункт Комарівка Борзнянського району Чернігівської області осередком спалаху інфекційної хвороби", - ідеться у повідомлені.

У зв’язку з цим на території населеного пункту запроваджено особливий режим проведення протиепідемічних заходів та в’їзду-виїзду громадян і транспортних засобів.

Як повідомлялося, 27 березня надійшло ПЛР-підтвердження першого випадку зараження коронавірусом жителя Чернігівщини, 69-річного чоловіка з Комарівки. Наразі хворий перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні.

На сьогодні вже визначено перше коло контактних осіб, усі вони перебувають на самоізоляції.

В ОДА додають, що Борзнянська райлікарня забезпечена лікарськими препаратами та засобами медзахисту. Тут є 3 апарати штучної вентиляції легенів та 2 наркозно-дихальні апарати.

Як повідомлялося, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

На цей час коронавірус підтверджено: Вінницька область — 16 випадків; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 7 випадків; Донецька область — 2 випадки; Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки; Закарпатська область — 1 випадок; Запорізька область — 10 випадків; Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків; м. Київ — 74 випадки; Київська область — 41 випадок; Львівська область — 5 випадків; Луганська область — 2 випадки; Миколаївська область — 1 випадок; Одеська область — 6 випадків; Полтавська область — 1 випадок; Рівненська область — 9 випадків (1 летальний); Сумська область — 5 випадків (1 летальний); Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний); Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 1 випадок; Хмельницька область — 1 випадок Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків; Черкаська область — 3 випадки; Чернігівська область — 1 випадок.