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На Буковині пропонують ввести особливий режим в'їзду та виїзду

На Буковині пропонують ввести особливий режим в'їзду та виїзду
18:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Голова ОДА зазначив, що такі заходи необхідні, щоб запобігти поширенню коронавірусу та максимально обмежити контакти із сусідніми областями.

Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулась до Державної комісії, з пропозицією ввести на території Буковини особливий режим в'їзду та виїзду. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення до Державної комісії ТЕБ та НС із пропозицією введення особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту", - йдеться у дописі.

Рух під час дії особливого режиму буде дозволено лише для вантажного транспорту щоб забезпечити функціонування економіки області.

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"Шановні буковинці, просимо врахувати, що особливий режим в’їзду та виїзду може діяти до 24 квітня! Рішення про запровадження обмеженого режиму приймає Державна комісія ТЕБ та НС, тому про час введення таких заходів буде поінформовано додатково", - наголосив Осачук.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 28 березня в Україні - 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).

У Чернівецькй області наразі підтверджено 59 випадків захворювання на коронавірус, один із них летальний, а 5 пацієнтів одужало.

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Буковина, Карантин, ОДА, Чернівці, Коронавірус.
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